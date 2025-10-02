Una donna è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada con una neonata in carrozzina.

L'incidente è avvenuto stamani a Vicenza. La donna, dopo essere stata travolta, è stata sbalzata sul parabrezza dell'auto sfondandolo, mentre la piccola di 4 mesi è stata catapultata sull'asfalto riportando un trauma cranico.

La mamma è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la neonata è ricoverata, non in pericolo di vita, nel reparto di pediatria. Sul posto per i rilievi dell'incidente la Polizia locale di Vicenza.

