Investita da un’auto mentre porta la carrozzina: lei gravissima, trauma cranico per la bimba di 4 mesiLa mamma è stata trasportata all'ospedale San Bortolo, la neonata è ricoverata nel reparto di pediatria
Una donna è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada con una neonata in carrozzina.
L'incidente è avvenuto stamani a Vicenza. La donna, dopo essere stata travolta, è stata sbalzata sul parabrezza dell'auto sfondandolo, mentre la piccola di 4 mesi è stata catapultata sull'asfalto riportando un trauma cranico.
La mamma è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la neonata è ricoverata, non in pericolo di vita, nel reparto di pediatria. Sul posto per i rilievi dell'incidente la Polizia locale di Vicenza.
