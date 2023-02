In sella sul suo scooter contro un cinghiale, muore un 48enne.

È accaduto ieri intorno alle 23 a Scarperia del Mugello (Firenze). Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – Emanuele Diamanti, autista, sposato e con figli – era alla guida del suo motorino quando si è scontrato con l'animale che attraversava la strada. L'impatto ha sbalzato la vittima a terra.

È stata un'automobilista a dare l'allarme al 118 dopo aver visto il corpo di Diamanti e la carcassa dell’animale in mezzo alla strada. Inutili i soccorsi, giunti sul posto: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

