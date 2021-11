Tragedia ieri sull’Etna, dove un appartenente al Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) è morto durante un intervento di salvataggio.

Lo fa sapere lo stesso Sass: “E’ venuto a mancare Salvatore Laudani, amico e collega, tutto il Sass si unisce al dolore della famiglia”, si legge in un comunicato. “Al momento non possiamo aggiungere altro e tutto sarà precisato nelle prossime ore”.

L’intervento di soccorso è scattato nel versante sud dell’Etna, a 2.246 metri di quota. Un uomo, adegutamente equipaggiato per l’escursione, è scivolato in uno dei canaloni che si affaccia alla Valle del Bove fratturandosi una gamba.

I soccorritori, anche se ostacolati dalla neve, dal vento gelido e dalla nebbia, sono riusciti a raggiungere il ferito e a portarlo in salvo. Purtroppo nell’intervento un soccorritore è morto, ancora non è stato precisato come, se per via di un malore o un incidente.

(Unioneonline/L)

