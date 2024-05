Un ragazzo di 27 anni è morto in strada a Roma dopo aver ingerito droga per sfuggire a un controllo. L'allarme è scattato intorno alle 14 dalla chiamata di un cittadino che aveva notato il giovane sentirsi male in strada, in via Manfredonia, al Forte Prenestino.

Sul posto è intervenuta la Polizia, assieme al personale sanitario. I soccorsi sono però risultati inutili.

Il cittadino che ha dato l’allarme ha spiegato che il ragazzo gli aveva riferito di aver ingerito la droga per evitare un controllo della Guardia di Finanza.

Dagli accertamenti è emerso che, effettivamente, era stato controllato intorno alle 13.30 in una strada limitrofa, ma che in quel momento non mostrava alcun malessere.

