Un indumento è rimasto incastrato in un macchinario, un tragico incidente costato la vita a un 79enne. Il dramma si è consumato nella zona industriale di Telgate, in provincia di Bergamo. Il titolare di un’officina meccanica, Giuseppe Finazzi, di Chiuduno, ieri pomeriggio è andato in azienda per terminare un lavoro. All'ora di cena non era ancora tornato e i familiari si sono preoccupati, uno è andato a cercarlo e l’ha trovato ormai morto vicino al macchinario.

Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza dell’Areu, i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, i carabinieri di Grumello del Monte e l’Ats.

