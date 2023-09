Dopo la strage di Brandizzo, altri due lavoratori sono morti ieri a causa di altrettanti incidenti.

A Piandelagotti di Frassinoro, nel Modenese, un 78enne è rimasto schiacciato sotto il trattore mentre si occupava di alcuni campi.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco, con l'elicottero, il 118, Soccorso alpino e carabinieri. Ma per l'anziano, Gianfranco Palandri, non c'è stato nulla da fare.

L’altra tragedia è andata in scena a Chivasso, in provincia di Torino. A perdere la vita è stato Maurizio Cafà, 60enne residente a Candiolo. L’operaio era su una piattaforma all'interno del capannone della “Gfs Gravity” e stava montando un macchinario per la manutenzione degli impianti termici quando, per cause ancora da chiarire, è stato schiacciato su un binario carro-ponte. È morto sul colpo. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso: se ne stanno occupando, coordinati dalla procura di Ivrea, i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.

