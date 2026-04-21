Inchiesta sul giro di escort a Milano: alle feste una settantina di calciatoriAnsa: si tratta di giocatori di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Nelle carte i nomi omissati, nessuno è indagato
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Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro dell’indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
I loro nomi, nell'ordinanza, sono omissati. Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati.
Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
(Unioneonline)