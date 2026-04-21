Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro dell’indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

I loro nomi, nell'ordinanza, sono omissati. Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati.

Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.

(Unioneonline)

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