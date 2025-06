Si è lanciata dal quinto piano della palazzina in cui abitava nel tentativo di fuggire da un incendio, ed è morta poche ore dopo in ospedale. Il dramma si è consumato nella notte a Milano, in viale Abruzzi, dove le fiamme hanno avvolto la sua abitazione.

La vittima è una donna di 48 anni. I soccorsi sono stati immediati, ma per lei non c’è stato nulla da fare: trasportata in condizioni gravissime in ospedale, è deceduta poco dopo il ricovero.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe partito da un appartamento al quarto piano. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde, mentre gli altri occupanti dello stabile, evacuati inizialmente a scopo precauzionale, sono successivamente rientrati nelle loro abitazioni — ad eccezione degli inquilini dell’appartamento coinvolto e di quelli adiacenti.

