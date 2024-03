Un incendio ha provocato una vittima all’interno dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, nell’Agrigentino.

Il rogo è divampato in serata, dopo l’allarme lanciato al 118 sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sciacca prima, altre squadre da Santa Margherita Belice e da Agrigento poi.

A innescare le fiamme la stessa vittima, con una sigaretta. Il paziente trovato morto, un 53enne romeno residente nell’Agrigentino, durante una seduta di ossigenoterapia a cui era sottoposto, ha tolto la mascherina e acceso la sigaretta, provocando l’esplosione della macchina che erogava l’ossigeno.

Le fiamme sono divampate tra i reparti di Medicina e Cardiologia e si sono poi propagate in una stanza di degenza al primo piano. E mentre i pompieri evacuavano pazienti e personale e lavoravano per domare le fiamme, hanno trovato il paziente rimasto intrappolato. Hanno provato a salvarlo, ma purtroppo non ce l’hanno fatta, quando sono riusciti ad entrare nella stanza era già morto.

