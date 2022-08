Incendio in una casa a Leini, in provincia di Torino.

Due persone sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Cto: si tratta di un operaio bielorusso di 34 anni e della convivente 39enne originaria del Perù. Per cause in fase di accertamento i due sono stati investiti dalle fiamme, probabilmente alimentate da una tanica di benzina.

I vigili del fuoco si sono occupati di domare l'incendio che ha gravemente danneggiato l'abitazione.

In corso le indagini dei carabinieri di Leini.

