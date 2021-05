E’ entrato in una tabaccheria di Modena senza mascherina e quando il negoziante gli ha chiesto di indossarla oppure di uscire si è rifiutato. Quindi, allertati dal tabaccaio, sul posto sono intervenuti i vigili, di fronte ai quali l’uomo – un cagliaritano di 42 anni – ha reagito con violenza, tanto che due agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Alla fine è stato arrestato, identificato e sanzionato.

E’ accaduto lo scorso 4 marzo alla stazione dei bus della città emiliana, ora per il 42enne "no mask” di origine sarda sono arrivate ulteriori conseguenze: giovedì è infatti arrivata la condanna a 8 mesi di reclusione. Il giudice, riferisce la stampa locale, ha anche disposto il divieto di dimora in città.

Il suo avvocato difensore, da quanto si apprende, presenterà però ricorso contro i provvedimenti.

