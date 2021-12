Record assoluto di contagi giornalieri da Covid in Italia da inizio pandemia. Sono 44.595 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre 2020, quando furono individuati furono 40.902.

Le vittime di giornata sono 168, mentre il 13 novembre dello scorso anno furono 550.

Con 901.450 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 779.303) il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri.

Continua a crescere la pressione sugli ospedali, ma siamo sempre a livelli nettamente inferiori all’anno scorso, quando c’erano oltre 3mila pazienti gravi e quasi 31mila in area medica. In terapia intensiva ci sono 1.023 pazienti, 13 in più rispetto a ieri con 93 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 8.722, 178 in più rispetto al dato di ieri.

Sono 430.029 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 27.300 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.517.054 e i morti 136.245. I dimessi e i guariti sono invece 4.950.780 , con un incremento di 17.117 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata