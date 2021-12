Superata per la prima volta in Italia, e non di poco, la soglia dei 100mila contagi giornalieri. Sono 126.888 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute, ieri erano 98.020.

Sono invece 156 le vittime in un giorno, ieri erano state 136.

Con 1.150.352 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 1.029.429) il tasso di positività sale all’11%, ieri era al 9,5%.

Negli ospedali: sono 1.226 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, +41 rispetto a ieri con 134 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore; in area medica si trovano invece 10.866 persone, +288 rispetto al dato di ieri.

E’ record di contagi in diverse Regioni, ma impressiona il dato della Lombardia: 39.152 casi in un giorno, quasi un terzo del totale a livello nazionale. E Milano (quasi 6mila casi in città, oltre 15mila nell’area metropolitana) si conferma focolaio d’Italia.

Sono 779.463 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247. I dimessi e i guariti sono invece 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata