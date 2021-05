Sono 4.147 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.937. Sono invece 171 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 121.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 243.967, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 260.962. Il tasso di positività è dell'1,7 %, in lieve aumento rispetto all'1,5% di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.205.970, i morti 125.793. I dimessi ed i guariti sono invece 3.826.984, con un incremento rispetto a ieri di 10.808, mentre gli attualmente positivi scendono a 253.193 (-6.836). In isolamento domiciliare ci sono 244.280 persone (-6.353 rispetto a ieri).

Sono 1.206 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 72 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 39).

Sono invece 7.707 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 411 in meno nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata