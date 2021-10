Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 42 di ieri.

Con ben 472.535 tamponi molecolari e antigenici effettuati (persiste l’effetto Green pass, ieri erano stati 506mila), il tasso di positività si attesta allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5 di ieri.

Ancora in diminuzione il numero di pazienti Covid negli ospedali. Sono 352 quelli ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri con 12 nuovi ingressi (ieri erano stati 20). Nei reparti ordinari ci sono 2.371 persone ricoverate con sintomi, 74 in meno rispetto al dato di 24 ore fa.

Sale così ad almeno 4.715.464 il numero di persone che hanno contratto il Covid dall’inizio dell’epidemia. Le vittime da febbraio 2020 sono 131.517, le persone guarite o dimesse 4.505.876 (3.419 nelle ultime 24 ore). Gli attuali positivi sono in tutto 78.071, -451 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata