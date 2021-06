Altre 881 persone positive al Covid sono state registrate in Italia nel bollettino odierno, ieri erano 1.197. Sono invece 17 le vittime di giornata, contro le 28 di ieri.

In entrambi i casi si tratta del dato più basso del 2021. Numeri che risentono della flessione dei tamponi nel weekend, ma che anche se confrontati con quelli di domenica scorsa (1.390 contagi con positività all’1% e 26 vittime) inducono ottimismo

Con 150.522 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 249.988), il tasso di positività è dello 0,59%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era allo 0,48%.

Sale a 4.252.976 il numero di persone che hanno contratto il virus da febbraio 2020, sono invece 127.270 le vittime in totale. Con i 2.304 odierni, sale a 4.037.996 il numero di guariti, mentre le persone attualmente positive in Italia sono 87.710, -1.440 rispetto a ieri.

Continua il calo della pressione sugli ospedali. Nei reparti Covid ordinari sono occupati 2.444 posti, 60 in meno rispetto al dato di ieri. In terapia intensiva troviamo invece 389 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri con 12 nuovi ingressi in Rianimazione nelle ultime 24 ore.

La Regione Basilicata, si legge nel bollettino del ministero della Salute, ha comunicato che in seguito a verifica e riallineamento dati nella piattaforma Covid della stessa Regione, oggi si registrano 567 guarigioni totali (delle quali 483 sono relative al periodo antecedente e riferite a soggetti già dichiarati guariti, e 84 si riferiscono a effettive guarigioni di oggi) e 22 decessi di pazienti non residenti, morti in strutture ospedaliere della Regione.

