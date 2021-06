Altri 2.275 positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano 2.436. Sono invece 51 le vittime, contro le 57 di ieri, è quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Sono 149.958 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore il tasso di positività è dell’1,5%, ieri era all’1%.

Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 192.272, in calo di 3.097 nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.232.428, i morti 126.523. I dimessi ed i guariti sono invece 3.913.633, con un incremento di 5.321 rispetto a ieri.

Ancora in calo la pressione sugli ospedali: in terapia intensiva si trovano 774 pazienti, 14 in meno di ieri con 20 nuovi ingressi. Negli altri reparti si scende sotto quota 5mila, con 4.963 persone ricoverate, 230 in meno rispetto a ieri.

Sono 359 i positivi rilevati in Lombardia, 275 in Sicilia, 255 in Campania, 233 nel Lazio, 193 in Toscana, 172 in Emilia Romagna, 139 in Puglia.

