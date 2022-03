Grande preoccupazione nel Lecchese per la scomparsa di una donna e della sua bambina di 9 anni. Da oltre una settimana non si hanno notizie di loro: vivono a Olgiate Molgora e la mamma, 39 anni, sta attraversando un momento difficile; la figlia è invece seguita dalle assistenti sociali.

Le varie ricerche non hanno consentito di rintracciarle e si teme per la loro incolumità. La speranza è che la donna abbia deciso di allontanarsi con la bambina per il timore che le venisse tolta. In questo periodo avrebbe dovuto incontrare un giudice del tribunale dei Minori a cui spettava la decisione sull’affidamento della figlia ma la 39enne non si è presentata. Ha disdetto il contratto d’affitto di casa, così come le utenze, e ha prelevato i pochi soldi che aveva.

L’allarme è scattato quando il suo ex marito non è riuscito a contattarle denunciandone poi la scomparsa. Ma erano trascorsi già diversi giorni dall’allontanamento.

(Unioneonline/s.s.)

