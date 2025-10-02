Michele Corvino, un trapper che si fa chiamare "Daytona KK", con due album all'attivo, l'ultimo uscito quest'anno e alcune decine di migliaia di ascoltatori sulle piattaforme, è stato arrestato a Milano dalla Squadra Mobile della polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio, su disposizione del pm di turno, perché nella sua auto e nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato e sequestrato oltre 2,8 kg di marijuana, oltre 3 kg di hashish, 8 grammi di cocaina e 212 grammi di "Wax", una sorta di marijuana "gommosa".

Corvino, 31 anni, che è nato e vive a Milano e ha tatuate sul volto le due K del suo nome d'arte, è stato arrestato ieri pomeriggio dopo che gli investigatori l'hanno fermato mentre era in auto.

Poi, è stata perquisita la sua abitazione. Tutta la droga sequestrata era suddivisa in diversi "involucri". Il 31enne, difeso dall'avvocato Marco Gatti, ha precedenti per spaccio e sarà processato per direttissima, dopo che sarà decisa anche la misura cautelare, a seguito dell'udienza di convalida.

