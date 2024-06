«Sono finalmente tornata a casa. In questo momento la mia comunicazione non sarà scandita da tempi ed esigenze mediatiche».

Era atteso un suo intervento alla festa di Alleanza, Verdi e Sinistra ma non si è presentata nemmeno in collegamento. Ilaria Salis ha deciso di manifestare il suo pensiero in serata, con un post sui social, accompagnato da una foto di gruppo (i volti degli altri sono oscurati) scattata nella sua casa di Monza.

«È indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite», scrive la neo eurodeputata liberata dalla carceri ungheresi, «questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo e inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura. Sarò all’altezza della grande fiducia che mi avete dato. Ci sentiamo a breve».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata