"Continueremo ancora per un anno a portare le mascherine, soprattutto sul lavoro” e “una terza dose di vaccino è sicuramente da prevedere".

E’ la previsione per il prossimo autunno di Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano.

"Gli studi che abbiamo a disposizione dicono che l'efficacia della somministrazione dura circa dieci mesi – spiega in un’intervista a La Stampa -. Questo vuol dire che chi è stato vaccinato a gennaio, già a ottobre avrà perso un po' dell'effetto iniziale. Questo non è un problema perché in una campagna vaccinale si può tranquillamente tollerare la perdita di un po' di forza ma, considerando l'andamento epidemiologico e la disponibilità di dosi, è giusto valutare una terza puntura".

Sui vaccini agli under 12 sottolinea che "ci sono studi preliminari buoni che ci fanno andare in questa direzione e credo che ci arriveremo nei prossimi tre mesi". E sulla fine pandemia "non avremo una dichiarazione di fine ma una situazione di tolleranza con pochi casi e poche morti".

(Unioneonline/D)

