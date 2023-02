Al via lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Per chi si sposta in città e nelle aree metropolitane sarà, dunque, una giornata difficile.

A proclamare la protesta è stata l'Unione sindacale di base, Lavoro privato, che organizzerà anche un successivo presidio davanti al Ministero dei Trasporti a Roma, nella giornata del 3 marzo.

A fermarsi sono bus, metro e treni dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 sino a fine servizio. Il servizio è garantito solo nelle fasce che comprendono le ore di punta.

Si tratta di «mobilitazioni che vogliono rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli addetti al settore, principali vittime delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione», sottolinea il sindacato.

