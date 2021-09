Dopo oltre vent'anni di insegnamento decide di fare coming out e si presenta in classe con la sua nuova identità di genere. Accade a Ivrea, allo storico liceo Botta, dove il professore di latino Andrea Perinetti, il primo giorno di scuola, si è presentato in classe come la professoressa Perinetti.

61 anni, ex allieva del liceo, dopo oltre vent'anni di insegnamento la professoressa ha deciso di rendere pubblica la sua nuova identità di genere perché "i ragazzi meritano sincerità".

Un passo non semplice, come raccontato in un’intervista ripresa dalle agenzie di stampa. “È stata una sofferenza – spiega Andrea Perinetti – e ora che da un paio d'anni ho iniziato il mio percorso di transizione ho deciso di parlarne a tutti e di mostrarmi per quello che sono".

Dai ragazzi, però, approvazione e sostegno per la scelta e la trasparenza mostrata nella propria decisione.

“Le nuove generazioni sono molto più aperte – racconta l’insegnante – e proprio pensando ai ragazzi, che in questa fase della vita sono alla ricerca della loro identità, ho deciso che dovevo essere autentica”.

"Che io sia la stessa insegnante di prima lo hanno capito subito, spiego nello stesso modo ma mi dicono che adesso nei miei occhi c'è una luce diversa e più bella", la conclusione.

