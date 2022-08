Papa Francesco è arrivato questa mattina all’Aquila in occasione della storica Visita Pastorale per la Perdonanza Celestiniana con apertura della Porta Santa sul sagrato della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Il Pontefice è stato salutato in Piazza Duomo, dove è giunto a bordo di una Fiat 500 L bianca, da una folla festante e tante bandierine del Vaticano. Di fronte al Duomo, ancora inagibile dopo il devastante terremoto del 2009, è stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi e dal presidente della Regione Marco Marsilio. Poi, con in testa un caschetto di sicurezza e su una sedia a rotelle per i suoi problemi di salute, ha fatto visita alla chiesa retta da ponteggi.

Per la ricostruzione post-terremoto, ha detto il Santo Padre, servono "collaborazione", "sinergia" e "un impegno lungimirante". "La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell'impegno di ciascuno e di tutti. È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante perché stiamo lavorando per i figli, per i nipoti, per il futuro". Serve l'impegno di "tutti, tutti insieme, sottolineare questo, tutti insieme".

(Unioneonline/D)

