Oggi prende il via a Roma il G20, l’incontro dei grandi della Terra che si svolgerà anche domani. La capitale è blindata e in programma ci sono tantissimi incontri bilaterali tra leader e capi di governo sul grande tema: il clima.

Non mancano le proteste: le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti del "Climate Camp" che si erano seduti a terra in via Cristoforo Colombo bloccando il traffico in direzione del centro.

Per oggi il programma prevede: alle 10 la cerimonia di benvenuto, poi la prima sessione del “Global Economy and Global Health; l’evento “Supporting SMEs and women-owned businesses to build forward better”, e infine l’appuntamento culturale alle Terme di Diocleziano.

Non solo temi serissimi, però. Da ieri circolano in rete i video e le foto che mettono a confronto le espressioni facciali di Elisabetta Savigni Ullmann, la traduttrice italiana della Casa Bianca. Le immagini che vengono paragonate sono quelle che la ritraevano durante la visita di Donald Trump e quella attuale di Joe Biden. Nel primo caso con l’espressione imbronciata, ma anche stupita e forse arrabbiata; nel secondo sorridente e divertita. In realtà anche i “meme” di Papa Francesco stanno circolando sui social: durante l’incontro col tycoon era scuro in viso, con il nuovo inquilino della Casa Bianca, invece, decisamente a suo agio.

Savigni Ullmann, di origine livornese, vive negli Stati Uniti dal 1989 e ha lavorato con molti presidenti, come Bill Clinton e Barack Obama.

