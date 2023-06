Le telecamere italiane sono puntate oggi su piazza Duomo a Milano dove alle 15 ci sarà il funerale di Silvio Berlusconi, morto due giorni fa a 86 anni. Anche Videolina seguirà la cerimonia presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini.

Imponenti le misure di sicurezza per la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di almeno 32 esponenti del governo, e capi di Stato e di governo stranieri.

La piazza a partire dalle 10 viene transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Sono attese migliaia di cittadini che potranno assistere alle esequie del Cavaliere da due maxischermi.

Allestiti anche percorsi di sicurezza per eventuali soccorsi dato che oggi è prevista una giornata di sole con picchi di 27 gradi.

PRESENTI E ASSENTI – In chiesa potranno trovare posto circa 2mila ospiti. Gli ingressi nella cattedrale sono selezionatissimi: la famiglia sarà nel lato destro mentre le autorità nella parte sinistra. Hanno confermato la loro presenza Mario Monti, Mario Draghi, Matteo Renzi, la segretaria del Pd Elly Schlein, Carlo Calenda, ottanta parlamentari di Forza Italia e alcuni degli ex ministri dei governi Berlusconi. Non ci sarà invece Giuseppe Conte. Presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio. In rappresentanza dell'Unione europea presenzierà Paolo Gentiloni, commissario per gli Affari economici, e arriverà anche il presidente del Ppe Manfred Weber. Oltre al premier ungherese Viktor Orban sono attesi fra gli altri l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad e presidente dell'Iraq Abdul Latif Rashid.

Per le autorità è stato riservato un ingresso laterale del Duomo, vicino a piazza Fontana. Insomma un piano di ordine pubblico senza precedenti.

