Il Friuli-Venezia Giulia sempre più vicino alla zona gialla.

Sulla base dei dati relativi all'andamento della pandemia, la Regione dovrebbe cambiare fascia da lunedì 29 novembre.

A quanto si apprende, la Regione sta lavorando alla possibilità di anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il "super" Green pass, quello ottenuto solo da vaccinati o guariti, per adottare già da subito misure omogenee a quelle che entreranno in vigore il 6 dicembre e fermare la curva epidemiologica in salita.

Solo oggi in Friuli-Venezia Giulia, su 28.045 test e tamponi, sono state riscontrate 845 positività al Covid-19, pari al 3,01%. Nel dettaglio, su 8.856 tamponi molecolari sono stati rilevati 772 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,72%; su 19.189 test rapidi antigenici 73 casi (0,38%). Oggi si registrano 4 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 (+2), mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 249 (+17).

(Unioneonline/D)

