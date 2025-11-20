Avrebbe incassato per quasi tre anni la pensione della madre morta, tenendone il cadavere nascosto in cantina. Quando poi la carta d’identità della donna è scaduta il macabro stratagemma è venuto alla luce: l’uomo si è infatti presentato all’anagrafe del Municipio travestito da donna per il rinnovo. A quel punto è stato scoperto.

La vicenda choc – riferita dalla stampa e dal Corriere della Sera – sembra ispirata al film “Psycho”, capolavoro di Alfred Hitchcock, ma è avvenuta davvero a Borgo Virgilio, nel Mantovano, dove ora un uomo di 57 anni dovrà rispondere di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.

A smascherarlo è stato l’incredibile e improbabile travestimento adottato, che ha insospettito gli impiegati del Comune, che hanno poi allertato gli agenti della Polizia locale.

Successive ispezioni hanno permesso di rinvenire il corpo della donna ormai mummificato nella cantina dell’abitazione. L’anziana sarebbe morta nel 2022, ma il figlio non ne ha mai denunciato il decesso, continuando a percepire il suo assegno mensile.

