Una donna di 42 anni di Lucca è ricoverata in condizioni gravissime nella terapia intensiva dell'ospedale Cisanello a Pisa dopo essere stata colpita da un ictus giovedì scorso.

Una settimana prima, lo scorso 26 maggio, la 42enne aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca in occasione di un open day a Lucca.

I genitori della 42enne hanno chiesto copia della cartella clinica all’ospedale e presentato un esposto ai carabinieri per capire se ci sia una correlazione tra la vaccinazione e il malore improvviso.

La donna infatti non aveva patologie pregresse e viene descritta dai genitori come molto attiva e in ottima forma fisica.

In seguito al malore del 3 giugno è stata sottoposta a due interventi chirurgici. Il primo è durato oltre cinque ore ed è servito a ridurre i danni di una vasta emorragia cerebrale, ne è seguita una seconda operazione per una seconda emorragia che l’ha colpita.

