I funerali di Papa Francesco, in piazza San Pietro come avvenne per Ratzinger e Giovanni Paolo II, saranno celebrati dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio e Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi e Presidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina.

La funzione si terrà sul sagrato di San Pietro, e per l'occasione verranno allestiti anche cinque maxi-schermi.

Nella celebrazione, in latino, la prima lettura sarà letta in lingua inglese, la seconda in spagnolo, l'introduzione alla preghiera dei fedeli in italiano e le preghiere universali saranno in francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese.

Al termine della supplica della Chiesa di Roma, si svolgerà la supplica delle Chiese Orientali: i Patriarchi, gli arcivescovi maggiori e i Metropoliti delle Chiese Metropolitane «sui iuris» orientali cattoliche, si recheranno presso il feretro, rivolti verso l'altare. La supplica sarà secondo la Liturgia Bizantina, una particolarità voluta da Bergoglio. Al termine il celebrante aspergerà il Papa con l'acqua santa e lo incenserà.

Alla messa seguiranno l'Ultima Commendatio e la Valedictio, le benedizioni che precedono la sepoltura del pontefice: la prima è una preghiera che affida alla terra il corpo mortale del defunto; la seconda è l'estremo saluto. Saranno presieduti dal cardinale Baldassare Reina, vicario Generale per la diocesi di Roma, e da Youssef Absi Patriarca di Antiochia dei greco-melchiti.

IL CORTEO – Il corteo funebre, diretto alla fine del funerale a Santa Maria Maggiore, non passerà per Piazza San Pietro.

A passo d’uomo, con in testa la bara di Francesco a bordo di una papamobile riadattata, a seguire alcuni familiari e i cardinali, uscirà dalla Porta del Perugino e poi seguirà il percorso indicato dalla Questura, e dunque: Corso Vittorio Emanuele - Piazza Venezia - Via dei Fori imperiali - Colosseo - Via Labicana - Via Merulana.

È previsto un tempo di percorrenza di circa un’ora.

La scelta per il corteo della papamobile, utilizzata in precedenza per un viaggio in Oriente, è stata la soluzione ritenuta migliore per avere un mezzo aperto e consentire a tutti di vedere il passaggio della bara così come voluto da Bergoglio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata