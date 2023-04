Ha finto di volerla aiutare, poi l’ha minacciata con un coccio di bottiglia e violentata.

È successo a Milano nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

La vittima, 24 anni, aveva trascorso una serata con alcuni amici in zona Corso Como quando, all’uscita di un locale, li ha persi di vista. Non aveva neanche il cellulare. Un 37enne di nazionalità marocchina si è offerto di darle una mano. Ma non aveva intenzione di farlo.

Con una scusa l’ha portata in un posto appartato dove aveva un giaciglio di fortuna e, dopo averla minacciata anche con un coccio di bottiglia, l'ha costretta a subire atti sessuali.

È stata un’amica della 24enne a chiamare il 112 denunciando quanto accaduto. Alla fine il 37enne è stato individuato e fermato dopo un’indagine dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano.

Dopo essere stato accompagnato in questura, è stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria e portato nel carcere di San Vittore in attesa della convalida. L'uomo ha precedenti per reati commessi nel Bresciano nel 2008, ossia una rapina in auto con molestie sessuali. Era stato in carcere due anni e mezzo.

La ragazza è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli quindi dimessa con 20 giorni di prognosi.

(Unioneonline/D)

