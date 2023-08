Brucia l'isola d'Elba, in balia di un grosso incendio divampato ieri in una zona boscosa tra il comune di Rio Marina (Livorno) e Porto Azzurro, in località San Felo. Sono circa 700 le persone che – minacciate dalle fiamme – evacuate da abitazioni, un campeggio e un villaggio vacanze.

La Regione ha riferito però che il rogo è in fase di contenimento: sull'isola stanno operando decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair. In totale sono bruciati finora 14 ettari. Degli evacuati 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Al momento si prevede il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi in serata.

Non si registrano feriti. L’incendio ieri notte, alimentato dal forte vento, è stato contenuto grazie al lavoro delle squadre di antincendio e dei vigili del fuoco che parlano di «situazione sotto controllo, con gli ultimi focolai in spegnimento».

(Unioneonline/v.f.)

