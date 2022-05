Pranzo di Pasquetta con gli amici: l’immancabile grigliata di carne innaffiata con tanta birra, un pasto durato fino a pomeriggio inoltrato. A cena in famiglia, una pizza: anche qui birra e abbondante acqua gassata. Poi del bicarbonato di sodio, in quantità eccessiva: “Per cercare di stare meglio e digerire”.

E invece si è rivelato un mix quasi fatale per un uomo di 43 anni di Modena, che ha subito una forte lacerazione allo stomaco, “come un’esplosione, come se lo stomaco fosse scoppiato”, spiegano i medici.

L’uomo, riporta la stampa locale, si è presentato la sera di Pasquetta intorno alle 23 all’ospedale di Baggiovara con un fortissimo dolore all’addome. Gli esami hanno accertato la perforazione gastrica, quindi i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento d’urgenza, durato quasi tre ore, l’asportazione di quasi tutto lo stomaco e la pulizia della cavità addominale. Una settimana dopo l’uomo è stato sottoposto a un secondo intervento ed è tuttora ricoverato in chirurgia d’urgenza in attesa di una terza operazione per ricostruire lo stomaco.

La dottoressa Micaela Piccolo, che ha guidato lo staff durante l’intervento, parla di una “perforazione rara, una diagnosi non tempestiva può portare alla morte nel 75% dei casi”.

Bisogna stare molto attenti a quantità e mix di alimenti, continua la dottoressa. Nella fattispecie il 43enne aveva lo stomaco pieno d’aria, cibo e liquidi, l’assunzione di grandi quantità di bicarbonato assieme all’acqua gassata ha provocato la rottura gastrica, “dovuta al rilascio di centinaia di millilitri di gas in meno di tre minuti”.

