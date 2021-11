Sorrisi e anche curiosità dei tifosi a Firenze nel rivedere già al lavoro la giornalista Greta Beccaglia, che con la sua troupe è tornata davanti allo stadio di Firenze facendo un collegamento con Toscana Tv per raccontare, come di consueto, il clima partita quando al Franchi si gioca Fiorentina-Sampdoria.

"Sono stanca ma sono felice di ritornare a fare il mio lavoro subito dopo quello che è successo", ha detto Beccaglia dopo aver svolto il collegamento del pre-gara.

Alla giornalista sono anche arrivate le scuse del patron della Viola: “Rocco Commisso mi ha chiesto scusa a nome del tifoso, poi abbiamo parlato e fatto una foto. È stato molto carino e mi ha

espresso tutta la sua solidarietà".

Prima Beccaglia aveva parlato a Un Giorno da Pecora, dicendo che non ha alcuna intenzione di incontrare il tifoso che l’ha molestata: “Sono stanca e provata, non dormo da tre giorni e non mi fermo un secondo”. Nel video si vede anche poco: "Dura 20 secondi. Successivamente ho intervistato altri tifosi che non hanno avuto parole carine nei miei confronti, e ancora dopo un altro tifoso mi è venuto addosso sfiorandomi le parti intime”.

Ancora: “Non mi era mai successo, parole o apprezzamenti richiesti sì ma un gesto del genere mai. Ho reagito con educazione, non volevo rispondere con violenza a un gesto violento".

Sul tifoso: “L’ho denunciato e non intendo incontrarlo. Quel che ci tengo a dire è che il gesto non è accettabile. Non so perché lui l'abbia fatto, forse quella persona ha pensato che fossi un oggetto lì".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata