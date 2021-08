Entra in vigore il 6 agosto l’obbligo di green pass per tutte le attività al chiuso, tra cui bar, pizzerie e ristoranti con consumazione al tavolo, ma anche piscine e palestre. Sarà necessario anche per gli eventi a rischio assembramento all’aperto.

Quanto ai trasporti, la linea è di mantenere l’obbligo del certificato verde per navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Ingresso libero invece per i trasporti urbani, quindi bus, tram e metropolitane.

Il decreto estivo anti-Covid sui trasporti dovrebbe essere approvato la prossima settimana, dopo la cabina di regia che si terrà tra martedì e mercoledì e che prenderà in considerazione l’andamento dei contagi.

Sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, a quanto si apprende, sarà il personale dei mezzi a verificare il possesso del Green pass, al pari di documenti di imbarco e di identità. Il certificato deve attestare la prima dose di vaccino fatta almeno 15 giorni prima, la guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti, l’esito negativo di un tampone molecolare, antigenico o salivare nelle 48 ore.

Quanto ai collegamenti urbani, dove sarebbe molto più complicato controllare il possesso di certificato di ogni singolo passeggero, è stato invece chiesto dal governo alle regioni di potenziare i servizi soprattutto in vista della riapertura delle scuole. La priorità per ora è rendere possibile a tutti gli studenti di tornare a sedersi ai banchi.

(Unioneonline/D)

