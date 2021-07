Passa la linea di chi voleva un Green pass esteso per scongiurare nuove chiusure.

La certificazione a partire dal 5 agosto sarà obbligatoria per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, per accedere a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, cinema, teatri, fiere, congressi e concorsi. Non sarà invece necessaria per consumare al bancone del bar, anche se al chiuso.

La decisione è stata confermata dalla cabina di regia che si è appena conclusa a Palazzo Chigi.

In cinema e teatri aumenta il numero di spettatori ammessi, sia al chiuso che all'aperto.

In zona gialla si entrerà con mascherine e distanziamento: all'aperto si sale dagli attuali mille fino a un massimo di 2.500, al chiuso da 500 a mille.

Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all'aperto di

5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

Il green pass per il momento non servirà per i trasporti. Il tema non è stato trattato in Cabina di regia e verrà affrontato in un altro momento, in vista di settembre. Stessa cosa sui temi del lavoro e della scuola, che saranno trattati in una Cabina di regia ad hoc la prossima settimana. La certificazione non servirà neanche per le discoteche, che restano chiuse.

Per chi ha il green pass sarà anche ridotta la quarantena in caso di contatto stretto con un positivo.

L'entrata in vigore del green pass "esteso” è stata posticipata di due settimane – al 5 agosto appunto - affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole. Ci saranno anche tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi.

I NUOVI PARAMETRI – Cambiano, come più volte annunciato, i parametri per entrare in zona gialla. Non conta più la sola incidenza, ma anche la pressione sugli ospedali: la soglia oltre la quale si esce dalla zona bianca è stata fissata al 10% per le terapie intensive, al 15% per gli altri reparti.

Una via di mezzo tra la proposta delle Regioni, che avevano chiesto il 20% di terapie intensive e il 30% in area medica, e quella del Cts, che aveva dato orientamento per una soglia del 5% in terapia intensiva e del 10% per i reparti ordinari.

In zona arancione si entra invece con le terapie intensive al 20% e le aree mediche al 30%, in zona rossa con le terapie intensive al 30% e le aree mediche al 40%.

Resta a 50 la soglia di incidenza oltre la quale si esce dalla zona bianca, ma questo dato deve essere accompagnato anche da un aumento delle ospedalizzazioni secondo i parametri elencati sopra. Da solo non basta per finire in zona gialla.

Lo stato d’emergenza viene invece prorogato fino al 31 dicembre 2021.

(Unioneonline/L)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata