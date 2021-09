La Camera conferma la fiducia al governo Draghi sul decreto legge Green Pass bis.

I voti favorevoli sono stati 413, 48 i contrari, un astenuto.

La Lega era presente al 60%; hanno votato tutti a favore, 80 deputati su 132. Unici contrari gli esponenti di Fratelli d’Italia.

Il solo astenuto è stato l'ex ministro dell’Istruzione Luciano Fioramonti. Il gruppo più presente in aula è stato quello del Partito democratico (86 votanti su 93).

Decreto firmato in serata da Sergio Mattarella, e che ora può andare in Gazzetta Ufficiale.

Intanto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a “Un giorno da pecora” ha parlato dei possibili allentamenti di alcune misure anti-Covid che riguardano spazi della cultura e dello sport: "Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all'obiettivo del 100%".

"Nella valutazione a fine mese potranno essere incluse anche le discoteche cui daremo una risposta: importante è creare condizioni per riaprile e si può anche iniziare - ha dichiarato - con una capienza del 75% col green pass".

"Il vaccino non esclude la possibilità del contagio, quindi a oggi credo che il tema di togliere le mascherine al chiuso sia un tema da rimandare", ha aggiunto.

Il sottosegretario ha poi sottolineato che con il Green Pass c'è stato un incremento delle vaccinazioni e "ci auguriamo che si continui così per arrivare all'obiettivo del 90%, che credo sia raggiungibile".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata