"Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. continuiamo l'occupazione. Unitevi a noi. Buona resistenza a tutti!". Sono le parole con cui il consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, dichiaratamente no vax e no pass.

Con lui l’ex deputata del Movimento 5 Stelle, Sara Cunial.

I due hanno spiegato di essere "barricati" all'interno degli uffici del Consiglio regionale: una protesta messa in atto nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di presentazione del Green Pass per i lavoratori del settore pubblico e privato.

"Siamo in difesa del diritto al lavoro, resistere, resistere", hanno scritto Barillari e Cunial sui loro profili social

(Unioneonline/l.f.)

