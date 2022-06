È in coma farmacologico nel reparto rianimazione del Cto di Torino dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento. Lo chef Christian Milone, 43 anni, di Pinerolo, una stella Michelin, è stato investito da un’auto il 6 giugno mentre si trovava sulla Provinciale 129 per Buriasco, in sella alla sua bici.

Dopo i primi soccorsi è stato trasferito in elicottero a Torino.

Da tempo appassionato di bicicletta, inizialmente aveva cominciato a pedalare per combattere l’obesità, quando era ancora adolescente. Dal 2002 è diventato professionista e ha corso anche il Giro d’Italia. Ora sulla due ruote saliva nei momenti liberi dalla cucina della “Trattoria Zappatori” a Pinerolo. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

