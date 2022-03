Brutto episodio questa mattina al liceo artistico Brera di Milano, con alcuni momenti di tensione che hanno richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine.

Vittima il vicepreside dell’istituto, portato al pronto soccorso del Policlinico per accertamenti dopo avere violentemente sbattuto contro una porta.

Il caos dopo che gli studenti, di prima mattina, hanno annunciato di voler occupare la sede del liceo. Entrato nella scuola un primo gruppo di ragazzi, il personale scolastico ha però chiuso il portone d'ingresso "sequestrando i ragazzi", spiegano i giovani. Quindi il gruppetto all’interno ha provato a fare entrare gli altri, ed è allora che nella confusione che si è creata il vicepreside è cascato rovinosamente a terra.

Sono al momento un'ottantina i ragazzi che si trovano all'interno del liceo Brera, più precisamente nel cortile. A loro è data la possibilità di uscire dalla scuola, mentre nessuno può entrare.

"Possiamo stare in cortile, dove abbiamo iniziato ad organizzare dei collettivi - spiegano i ragazzi - o stare nel corridoio principale a piano terra. Non entrare nelle aule o in altre parti e possiamo utilizzare un bagno solo, due alla volta".

Nel comunicato di otto pagine per spiegare i motivi della protesta, i ragazzi hanno parlato di "dissenso" nei confronti delle direttive scolastiche, ma anche dei problemi della scuola in generale.

