E’ ancora in prognosi riservata ma fortunatamente fuori pericolo Giuliano Ferrara, il fondatore del Foglio ricoverato all'ospedale di Grosseto dopo un infarto avuto giovedì sera, nella sua proprietà in Maremma, a Scansano.

A quanto si apprende il giornalista è arrivato in ospedale in ambulanza: qui è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Ora è ricoverato sotto sedazione nella terapia intensiva cardiologica. Le sue condizioni sono stabili.

"Giuliano Ferrara è ricoverato ma non è grave", ha rassicurato anche il direttore del Foglio Claudio Cerasa, durante la “Maratona Mentana” su La7.

Sono state decine e bipartisan gli auguri di pronta guarigione dei politici impegnati in queste ore per l’elezione del presidente della Repubblica. "Forza Giuliano, grande amico mio!", l'augurio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Pier Ferdinando Casini su Facebook riporta dell'"apprensione dei familiari e degli amici del Foglio per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui". "Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano Ferrara. Forza!", è il messaggio sui social del segretario del Pd Enrico Letta.

"Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili", il tweet del presidente del M5s Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, leader Fdi, gli augura "pronta guarigione". Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio manda il suo "in bocca al lupo": "Lo aspettiamo presto".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata