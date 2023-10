In Italia si celebra oggi la giornata nazionale delle persone con la sindrome di Down, «una preziosa occasione per promuovere un cambio di prospettiva, impegnandoci per valorizzare i talenti e le competenze delle persone, offrire occasioni e investire sulle capacità», scrive su Facebook Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità.

«Le persone con sindrome di down studiano, lavorano, viaggiano, amano, come tutti - aggiunge - I limiti sono in chi non riesce a vedere le potenzialità degli altri. lo credo che le istituzioni possano e debbano impegnarsi di più per migliorare le norme che garantiscono le opportunità per una vita dignitosa: per la formazione, il lavoro e la dimensione abitativa, ma anche ricreativa e sportiva. E credo che anche il mondo privato e i singoli cittadini possano fare di più per superare i pregiudizi e garantire un futuro migliore ad ogni persona».

