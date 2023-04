Giallo ad alta quota in Alto Adige.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino vicino al Gioco di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota.

Il cadavere è stato ritrovato ieri da alcuni escursionisti, era sotto un larice.

L’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha recuperato la salma, il medico d’urgenza non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche il Soccorso Alpino dell’Avs e della Guardia di Finanza.

La vittima è una donna di Merano di 56 anni, in corso accertamenti per chiarire le cause della morte.

