Misterioso ritrovamento in casa della senatrice Pd Monica Cirinnà e del marito e sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione della loro tenuta a Capalbio, in provincia di Grosseto, sono stati trovati 24mila euro in contanti, nascosti nella cuccia del cane.

Sono stati gli stessi proprietari a segnalare la cosa ai carabinieri, che hanno sequestrato il denaro: rotoli di banconote tenute assieme con elastici, incastrati tra le assi in legno.

L'ipotesi, visto che il denaro era molto deteriorato, è che la cuccia sia stata usata in epoca ormai lontana da malviventi attivi nella zona, piena di boschi, dove i carabinieri hanno indagato per spaccio di droga. Secondo il sindaco Montino potrebbe essere refurtiva nascosta da qualcuno che poi non è venuto a riprenderla.

I militari hanno già chiesto alla Banca d'Italia di controllare se le banconote siano il provento di una rapina.

