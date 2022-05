Due donne sono rimaste vittime di un’aggressione per le strade di Garbagnate Milanese.

Ieri pomeriggio una 29enne residente a Legnano, con problemi di tossicodipendenza, ha usato un martelletto (di quelli che solitamente si trovano sui mezzi pubblici per situazioni di emergenza) per colpire una 28enne e una 38enne in piazza Ambrogio Allievi.

La prima è stata medicata in ospedale, la seconda – raggiunta alla testa – è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano, ma non sarebbe in gravi condizioni.

La responsabile è stata fermata dai carabinieri di Rho e sottoposta ad accertamenti da parte dei sanitari. Avrebbe agito senza un motivo apparente.

