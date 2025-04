La giornata dei funerali di Papa Francesco «è andata molto bene, è stata una prova impegnativa ma ben affrontata, non ci sono state criticità e anche la presenza dei grandi della terra è stata gestita con sicurezza, e anche moderando i disagi per i cittadini: questo ci ha fatto piacere». Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Prova sicurezza quindi superata per la Capitale, in un sabato in cui erano in 400.000 a dare l’ultimo saluto al Santo Padre.

«Una pagina storica per la sicurezza», ha aggiunto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sono stati oltre 150 i vigili del fuoco che hanno preso parte al dispositivo di sicurezza per i funerali di Papa Francesco. Hanno, in aggiunta, garantito il presidio alle fermate della metro e alle stazioni ferroviarie cittadine, così come lungo il percorso seguito dal corteo funebre. Come dati, erano 249 le delegazioni presenti alle esequie: per Giovanni Paolo II erano state 169.

«Ora ci sarà il Conclave, predisporremo da subito dei servizi», ha proseguito Giannini. «Con il Conclave per i romani c'è la tradizione di stare nei pressi, e quando arriva la fumata bianca si accorre in piazza perché si potrà vedere il nuovo Papa. Noi questo dovremo gestirlo bene e già dalla settimana prossima avvieremo specifiche attività per questo e anche per Santa Maria Maggiore, che diventerà, e già è, un luogo di attenzione».

