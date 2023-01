Si ipotizza l’omicidio-suicidio per il caso di due fratelli di circa 70 anni trovati morti questa sera in un'abitazione a Ortona, in provincia di Chieti.

Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118.

Dei due fratelli, di circa settant’anni, uno era disabile.

L'omicida si sarebbe impiccato subito dopo aver colpito l'altro, nell'appartamento in cui entrambi vivevano.

