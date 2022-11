Poco dopo le 7 di questa mattina si sono registrate alcune scosse di terremoto percepite nell’Italia centrale e in particolare nelle Marche, ma anche in Trentino, della durata di diversi secondi.

Le case hanno tremato in numerose città tra cui Ancona, Fano e Urbino, ma anche Perugia, Bologna e l’Emilia Romagna. L’epicentro sarebbe stato al largo della costa pesarese.

Secondo una prima stima, la magnitudo è stata di 5.7 per la prima scossa, le seguenti di 3.1 e 3.4. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose ma sono in corso le verifiche, molte persone nelle Marche sono scese per strada.

