A poche ore dalla diffusione di quello che è il video più virale degli ultimi giorni, la passeggera che – tra sputi, insulti e calci – ha creato il caos sul volo Ryanair Ibiza-Bergamo, dice la sua con un post su Instagram.

"Io la vita me la godo”, sottolinea. Si dice “rammaricata” da quanto accaduto, per il fatto che “al rientro da Ibiza evidentemente quella persona era o troppo frustrata o troppo sfigata. Evidentemente sarà una bruttissima persona, ma io non mi nascondo dietro a un cellulare o a una tastiera, io la vita me la godo”.

Minaccia anche chi si sta divertendo e vedere e diffondere il filmato girato in aereo: “Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo al ritorno da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare”.

La donna è stata denunciata alla Polizia di frontiera, una volta atterrata all’aeroporto di Orio al Serio ha trovato gli agenti ad attenderla. Ci sono anche alcuni passeggeri intenzionati a denunciarla.

Tutto è partito da una richiesta di indossare correttamente la mascherina che, si vede dai filmati, la donna porta sotto la bocca. Insulti, parolacce, sputi, calci, anche una tirata di capelli si vede nel filmato di pochi secondi girato da un passeggero.

Se la prende anche con gli steward, facendo irritare non poco sia il personale di bordo che gli altri passeggeri. “Ma smettila, deficiente”, le dice a un certo punto un uomo. Minacciata di denuncia, la donna afferma di avere un fratello “giudice”.

“L’equipaggio del volo del 26 maggio da Ibiza a Milano Bergamo ha richiesto l’assistenza della polizia all’arrivo dopo che un passeggero è diventato aggressivo a bordo”, spiega Ryanair in una nota. “L’aereo è atterrato normalmente e la polizia ha prelevato l’individuo all’aeroporto di Milano Bergamo. Ora il caso è affidato alle autorità di polizia”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata