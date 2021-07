"La Asl di Foggia, allertata dal ministero della Salute, ha immediatamente applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento. A oggi la situazione è assolutamente sotto controllo".

Con un comunicato la Regione Puglia ha dato rassicurazioni in merito ai casi di Covid-19 registrati tra alcuni ragazzi di età compresa tra 17 e 19 anni, dopo una vacanza trascorsa in una struttura turistica – il villaggio African Beach – di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Nell'ambito dell'attività di tracciamento collegata al focolaio, "sono stati effettuati in tutta Italia circa 400 tamponi, al momento, sono 34 i ragazzi risultati positivi".

L’allarme è scattato alla fine di giugno, quando alcuni adolescenti, 34, provenienti da diverse zone d'Italia, al rientro dal soggiorno, avevano iniziato a manifestare lievi sintomi da coronavirus.

Il Servizio di Igiene della Asl, in sinergia con l'Istituto di Igiene Universitaria, ha preso contatto con la struttura e avviato l’indagine epidemiologica.

Nel dettaglio, sono state sottoposte a tampone circa 50 persone, tra dipendenti e collaboratori saltuari.

Di queste, una sola è risultata positiva, subito isolata insieme alla famiglia. Tutti gli altri dipendenti sono risultati negativi.

Hanno eseguito il tampone anche "tutti i ragazzi pugliesi che hanno partecipato alla vacanza, una ventina in tutto. Di questi, è positiva una sola ragazza, residente in un comune della provincia di Foggia. Paucisintomatica, è stata sottoposta a isolamento. Negativi i genitori".

Nei prossimi giorni saranno nuovamente effettuati ulteriori controlli su tutti i lavoratori del villaggio.

"La circolazione del virus c'è, anche se bassa. In determinate condizioni di sovraffollamento e di vita in comunità la mascherina, oltre al distanziamento e all'igiene delle mani sono le uniche barriere contro il virus per chi non è vaccinato completamente. Sarebbe buona prassi sottoporsi a vaccinazione prima di intraprendere questo tipo di vacanze in larghe comunità", ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

